99 år gammel industribedrift i Bergen konkurs – 110 mister jobben

Styret i Munck Cranes AS har innlevert begjæring om oppbud til Hordaland tingrett. Selskapets styre vurderer det slik at den økonomiske situasjonen ikke gir grunnlag for videre drift, skriver Bergensavisen.

– Det er med stort vemod vi nå dessverre må konstatere at utfordringene ble for store, slik at konkurs var eneste utvei, sier styrets leder Toril Eidesvik i en pressemelding.

Bedriften som hadde underskudd i 2019 og 2021, fikk en minusresultat i fjor på nesten 37 millioner kroner.

Med konkursen mister 110 ansatte jobben, 60 av dem i Bergen.

Den tradisjonsrike bergensbedriften har holdt det gående i 99 år og er ledende leverandør av kraner og løfteutstyr i Norge. Selskapet har også avdelingskontor i Harstad, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Molde og Drammen, samt datterselskaper i Danmark og Sverige.

