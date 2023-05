Verdens største krigsskip kommer til Oslo

Skipet er på sin første operative tokt noensinne, og Oslo blir første havn som besøkes. Skipet er nå i Nordsjøen.

– Dette er Norges trygghet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB om bord på skipet.

Han besøkte mandag hangarskipet ute på sjøen sammen med forsvarssjefen, forskningsministeren, USAs ambassadør til Norge og flere offisielle representanter.

Krigsskipet seiler nå sammen med den norske fregatten Roald Amundsen.

– Dette er et veldig konkret tegn på sikkerhetsgarantien Norge har gjennom Nato, sier forsvarsministeren.

– Positivt for samarbeidet

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget. Skipet ble døpt i 2013, men etter flere år med tester og klargjøring er det nå satt i normal drift. I begynnelsen av mai dro skipet fra USA og la ut på sin første operative tokt.

Skipet er nær Norge, men beveget seg i dansk farvann mandag formiddag.

Om bord fikk de besøkende se jagerflyene lette og lande, og de fikk en omvisning om bord.

– Det at man nå legger sitt første besøk med sitt nye hangarskip til norske farvann, er veldig positivt for samarbeidet vi har med amerikanerne, sier Gram.

Drives av kjernekraft

Om bord er et mannskap på 4.500 og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre. Skipet drives av to atomreaktorer.

– Skipet er nytt. Det er første nye design på amerikanske hangarskip på over 60 år. Og det er fantastisk, sier commanding officer om bord, Rick Burgess, til NTB.

Han sier at mannskapet setter pris på oppdaget, som har tatt dem til Nordsjøen.

– Det er vår første utplassering og første mulighet til å øve og prøve ut noe av den nye teknologien. Vi synes det er veldig spennende å være her i Nordsjøen. Det er noe vi ikke har fått gjort så mye av i det siste. Men vi er veldig glade for å være her, sier han.

Mannskapet vil få anledning til å forlate skipet under besøket i Oslo, og vil trolig sette sitt preg på byen.

