Tilsyn med dyrevelferd avdekket nesten 1000 brudd i fjor

Tilsynene viser fortsatt betydelige utfordringer i oppdrettsnæringen

I fjor var Mattilsynet på tilsyn 2889 dyrehold. I 1904 av dem ble det gjennomført tilsyn med dyrevelferden, som er nedgang på 20 prosent fra året før.

Tilsynet avdekket brudd på dyrevelferdsregelverket i 51 prosent av dyreholdene, men få av dem ble regnet som svært alvorlige. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra året før, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Tallene viser blant annet at det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 41 dyrehold, 12 flere enn året før. I tillegg fattet tilsynet vedtak om avvikling i 21 dyrehold, som er seks flere enn året før. Mattilsynet presiserer at antall regelbrudd må vurderes i lys av at Mattilsynet går oftere på tilsyn i dyrehold som har størst risiko for dårlig dyrevelferd, så tallene er ikke representative for alle norske dyrehold.

Tilsynene avdekket også at for mange oppdrettsfisk skades og dør. I fjor ble det satt ut 390 millioner oppdrettsfisk i rundt 700 oppdrettsanlegg langs kysten og i fjordene.

– Fortsatt skades og dør for mange laks i oppdrettsanleggene. De største utfordringene er bekjempelse av lakselus, sykdomsutbrudd og velferden for rensefisk, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.