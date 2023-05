Skip med 15 personer om bord gikk på grunn på Svalbard

– Det var et fartøy som gikk ut med nødmelding klokken 20.30 om at de hadde slagside og behov for assistanse. I samarbeid med Sysselmesteren har vi fått brukt to redningshelikoptre og evakuert ut alle fra båten. Alle tas vare på av Sysselmesternes folk, opplyser vakthavende redningsleder Tore Hongset i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Sysselmesteren opplyste litt tidligere at de ble varslet av HRS klokka 20.34 om grunnstøtingen. Beskjeden var at MS Isbjørn 2 med 15 personer om bord hadde gått på grunn i Borebukta i Isfjorden.

Det ble satt i gang en redningsoperasjon, og Sysselmesteren har varslet at det vil komme ny informasjon om hendelsen klokken 22.30.