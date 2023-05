Kaos og avlysning på eksamensdagen: – Kjempeproblematisk

Av Snorre Schjønberg/NTB og Ole Henrik Tveten/NTB

Den skriftlige eksamenen startet mandag morgen, men dataproblemer gjorde at flere ikke fikk levert. Det var problemer med Utdanningsdirektoratets sider i hele landet.

Problemene ble løst mandag formiddag, men da hadde eksamen allerede blitt forstyrret. I Møre og Romsdal fortsatte problemene lokalt, og til slutt vedtok Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren at eksamen blir avlyst. Elevene får ikke ny eksamen, men får dispensasjon for det på vitnemålet.

Utdanningsdirektoratet opplyser at det slik situasjonen er nå, ikke blir avlyst eksamen andre steder enn i Møre og Romsdal.

– Beklager

Direktoratet opplyser til NTB at Møre og Romsdal har hatt lokale nettverksproblemer og dermed er i en særstilling. Problemene Utdanningsdirektoratet hadde – og som gjaldt hele landet – ble løst mandag formiddag.

– Vi forstår at elever har fått en vanskelig start på eksamen på grunn av dette problemet. Det beklager vi på det aller sterkeste, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet til NTB.

De opplyser at det er store og komplekse tekniske systemer som er blitt testet ut i forkant. Da fungerte alt, men mandag oppsto det altså en uforutsett, teknisk feil.

Over 270.000 elever skulle opp til eksamen i vår. For flesteparten av dem var det første gang de skulle få kjenne på eksamensnerver. Pandemien stanset eksamen i flere år.

– Flere problemer

– Det er kjempeproblematisk at Utdanningsdirektoratets nettsider krasjer på en så stor dag for mange elever, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, til NTB.

Han sier man ikke kan forvente at en elev presterer på sitt beste når det er eksternt kluss.

– Dersom datasystemene ikke bedrer seg, bør man se på om skriftlig eksamen kan avholdes i det hele tatt i år, sier Lona.

– Dersom det har vært store utsettelser på enkelte eksamener, så bør man se på å annullere dagens eksamener.

Lona sier dette er det siste av flere dataproblemer for elevene de har sett så langt i eksamensperioden.

– Vi har hatt Visma som krasjet 12. mai, dagen eksamenene ble offentliggjort. Vi har fått høre av flere medlemmer at nettsidene som NDLA og ordboka Lexin krasjet fredag. Mange elever hadde ikke tilgang til ressurser de hadde krav på. Så med dagens datakrasj er dette veldig problematisk.

Advarte

Utdanningsforbundet opplyser at de advarte mot problemene på forhånd.

– Dette er krise for elevene. Vi påpekte at det burde vært en plan B, men fikk ikke gehør, sier Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, til NTB.

Jambak sier at det for dem virker som om endringen av eksamen har bestått av digitalisering, og at man har glemt det faglige og praktiske.

– Dette vil sannsynligvis også få konsekvenser for opptak til høyere utdanning og vil dessverre ramme elevene sterkt, sier Jambak.

Fikk ikke lastet ned

Direktoratet hadde først problemer med sidene der elever i hele landet skulle logge seg inn og laste ned oppgaver. Det ble da sagt at elevene skulle få ekstra tid på seg.

Men i Møre og Romsdal fortsatte problemene med lokale nettproblemer. Dermed var det full stopp, og elevene fikk verken oppgave, vedlegg eller tilgang til hjelpemidler.

– Dette er veldig beklagelig. Jeg kan forstå elevene, både usikkerheten og frustrasjonen de kjente på da de ikke fikk logget seg på, og at det endte med avlysning. Slikt skal jo ikke skje, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak.

Hun sier at de er i gang med å finne ut hva som skjedde og sørge for at det ikke skjer igjen.

Viken ba om annullering

Viken fylkeskommune har også bedt om at eksamen blir avlyst, men de fikk nei fra direktoratet, melder VG.

Elevene skulle mandag opp i norsk hovedmål.

Trøndelag fylkeskommune opplyser at de ikke ber om at eksamen avlyses. Det gjør heller ikke Oslo.

– I Oslo startet eksamen klokka 10.30, og elevene får ekstra tid. Det har ikke vært problemer etter det, sier Linda Sørgjord i Utdanningsetaten i Oslo til NTB.

