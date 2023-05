Flere forskere har trukket seg fra arbeidet med nye kostholdsråd

I juni kommer det nye nordiske kostråd, men flere av ekspertene bak materialet rådene er basert på, kjenner seg ikke igjen i anbefalingene, skrev Bergens Tidende tidligere denne måneden.

Bondebladet har tidligere skrevet at to av forskerne, Audun Korsæth og Arne Bardalen, trakk seg fra arbeidet med artikkelen før den ble lagt ut på høring. Til Nationen mandag bekrefter professor Rune Blomhoff, som leder prosjektet, at også to andre forskere har trukket seg.

– I et slikt omfattende arbeid er det ikke uventet at det er noe uenighet blant forskere. Vår oppfatning er at det store flertallet av de omkring 400 eksterne forskerne som har vært involvert, i all hovedsak støtter både metode og prosess i NNR-prosjektet. Vi er veldig fornøyd med at det er så stor konsensus blant forskerne som har deltatt i det faglige arbeidet, skriver Blomhoff i en epost til Nationen.

Rundt 400 eksperter innen ernæring, helse og bærekraft har gått gjennom store mengder forskning på ulike næringsstoffer og matvaregrupper. Dette har de oppsummert i en rekke bakgrunnsartikler som er bakgrunnen for anbefalingene en såkalt NRR-komité har sendt ut på høring.

