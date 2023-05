Hendelsen fant sted i januar. Det oppsto et basketak etter at 19-åringen hadde blitt tatt for å snike i køen til et utested på Karl Johans gate, og dette ble oppdaget av to politibetjenter som kom ridende, skriver Vårt Oslo.

En video fra et overvåkingskamera viser at den 19 år gamle mannen spytter på politihesten og på en av betjentene.

Spyttingen fortsatte etter at politiet fikk kontroll på mannen, som etter hvert ble kjørt i arresten.

Samfunnsstraffen må gjennomføres innen 120 dager.

[ – Så dumme er ikke nordmenn ]