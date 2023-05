Mann døde etter at tog kjørte på bil på Kongsvingerbanen

Det opplyser Innlandet politidistrikt lørdag formiddag.

Det var et arbeidstog som kjørte på en bil på en usikret planovergang i Sør-Odal. Ulykken skjedde rundt 500 meter sør for nedlagte Sander stasjon. Arbeidstoget kjørte på bilen i lav hastighet, ifølge politiet. Likevel var det store krefter i sving, sa innsatsleder for helse Hans Kristian Jørgensen til NTB fredag.

Politiets innsatsleder Kjetil Bekken sa at toget dro med seg bilen 50 meter bortover.

Politiet har ingen ytterligere informasjon om hendelsesforløpet lørdag.

Kriminalteknikere jobbet fredag ettermiddag på stedet. De tre personene som var om bord i toget, skulle da avhøres. Vegvesenets ulykkesgruppe og Statens havarikommisjon for transport skal også undersøke ulykkesstedet og hendelsesforløpet.