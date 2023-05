15-åring døde etter trafikkulykke: – Tøft for veldig mange

Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Trafikkulykken som skjedde på Vegårshei har nå fått et tragisk utfall. Det er nå bekreftet at personen som ble livstruende skadd, døde fredag kveld på Ullevål sykehus i Oslo, sier politistasjonssjef i Holt i Agder politidistrikt, Odd Holum.

Tre personer var i bilen, da ulykken inntraff. Alle de tre guttene som satt i bilen er under 18 år. De to andre involverte ble utskrevet fra sykehus fredag.

Fikk dødsbudskapet fredag

Som følge av den alvorlige ulykken har både Vegårshei kommune og Gjerstad kommune satt inn kriseteam.

– Dette er noe som er tøft for veldig mange. Vi er en liten kommune og dødsulykken kommer dermed nært på mange av dem som bor her, sier ordfører Kjetil Torp i Vegårshei til NTB.

Han forteller videre at de nå er svært opptatt av å ta vare på de som er direkte berørt av hendelsen.

– Samtidig er det også viktig for oss å ta vare på de som er indirekte berørt. Det kan være mange som av ulike grunner kjente han som døde, sier Torp.

– En tragisk ulykke

Fredag samlet flere av kommunens innbyggere seg på en ungdomsklubb. Ifølge ordføreren skal det ha vært veldig mange ungdommer som møttes til en stille samling.

– De fikk dødsbudskapet der. På en måte var det en god ting, sier en tydelig preget ordfører.

Torp får også støtte av ordførerkollega Steinar Pedersen i Gjerstad kommune.

– Det er en tragisk ulykke. Man tenker selvfølgelig på dem som sitter igjen. Både de pårørende og de to som overlevde ulykken, sier Pedersen til NTB.

Han sier at kommunen allerede kort tid etter ulykken hadde fått etablert kriseteamet.

Venter på rapporter

Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen.

– Politiet har hatt innledende avhør med de to ungdommene som ble utskrevet fra sykehuset fredag. Vi har avhørt vitner som har sett bilen i forkant. Det gjenstår fortsatt avhør i saken, opplyser politiet lørdag.

Nå venter de på rapporter fra krimteknisk og Statens vegvesens ulykkesgruppe, som har gjort undersøkelser på stedet.

– Vi ønsker fremdeles tips fra publikum dersom noen har sett bilen i forkant av den alvorlige hendelsen, sier politistasjonssjef Holum.

Lånte bilen

Overfor Dagbladet sier politistasjonssjefen at de tre ungdommene hadde lånt bilen.

– Bilen skal ha blitt lånt, etter avtale med den som disponerte bilen. Det er sånt sett ikke snakk om et biltyveri eller tyvlåning, sier Holum til avisen.

Til NTB forteller han at det er opprettet en eget sak på dette forholdet og at det er for tidlig å si noe om personen som lånte ut bilen kan stilles til ansvar for ulykken, da den er blitt lånt ut til tre personer som er mindreårige og ikke hadde førerkort.

– Det er et spørsmål som må tas stilling til når man har bedre oversikt over saken, sier Holum.

Politistasjonssjefen sier til VG at politiet har en formening om hvem av de tre som var fører av bilen, men ønsker ikke å gå ut med dette i mediene nå.

– Vi er i ferd med å danne oss et bildet av hendelsesforløpet, men det gjenstår fortsatt en del etterforskningsarbeid.

