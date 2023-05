Studentsamskipnadene tjente godt i fjor

Det samlede driftsresultatet for studentsamskipnadene i fjor var på 146 millioner kroner mer enn i 2021. Samtidig var snittet på resultatgraden, altså hvor stort overskuddet er målt i prosent av utgiftene, på 12,65 prosent, skriver Khrono.

Ved årsskiftet hadde studentsamskipnadene også til sammen 1,15 milliarder kroner i banken.

Studentsamskipnadene skal sørge for velferdstilbudet til dagens studenter.

Førsteamanuensis Iver Bragelien på Norges Handelshøyskole sier at han er overrasket over at dagens studenter finansierer velferden til morgendagens studenter. Han mener at dagens studenter kunne ha forventet både lavere husleie og kantinepriser.

– Riktignok kan det være riktig i perioder å spare til store prosjekter som skal gjennomføres, men over tid bør ikke lønnsomhetsnivået være så høyt i samskipnadene, etter min mening. Vi ser jo også at gjennomsnittet for alle er høyt, så her er det mye penger som ikke kommer dagens studenter til gode, sier Bragelien.

