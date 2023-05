Høyre vil ha vaksineplikt for helsepersonell

Siden helsepersonell jevnlig er i kontakt med pasienter som er sårbare eller i risikogruppen for smittsomme sykdommer, er vaksinering ekstra viktig, fremholder stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe overfor VG.

– Da er det ekstra viktig at helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg. Pasientsikkerheten må alltid komme først, sier Bøe, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Bøe var politisk rådgiver og statssekretær i Helsedepartementet under Bent Høie under korona-pandemien.

Norge har et mål om en vaksinasjonsgrad på 75 prosent for helseansatte, men nå vil Høyre gjøre det påbudt.

– Jeg synes Ingeborg Senneset i Aftenposten sier det godt. Dette er ikke vaksinetvang. Det er et yrkeskrav. Og det handler om at vi setter pasientsikkerhet først. Om det ikke er mulig, så kan personen i ytterste fall ikke jobbe som helsepersonell, sier Bøe.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er kritisk, og understreker at det er et viktig prinsipp for regjeringen at vaksinering er frivillig.

– Det har vi lang tradisjon for i Norge, og vi har svært høy vaksinedekning.

