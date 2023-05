Disse er de billigste ferielandene i Europa i sommer

Svakere privatøkonomi påvirker nordmenns ferieplaner, viser en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Fremtind, ifølge NTB.

I undersøkelsen opplyser nær halvparten av de spurte at endring i økonomien påvirker ferieplaner for sommeren. Halvparten av disse velger et lavere feriebudsjett. 36 prosent av dem dropper utenlandsreisen.

Forsikringsselskapet Fremtind får også henvendelser fra kunder som har fått kalde føtter og vil avlyse ferieturer som allerede er bestilt – uten at det dekkes av forsikringen.

– Kan kanskje få et sjokk

Ferierende nordmenn har all grunn til å være våkne for en kroneverdi i fritt fall, mener forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1. Det viktigste er at man stiller forberedt, påpeker han overfor Dagsavisen.

– Det blir en helt ny opplevelse. Vi har aldri hatt en sommer med en så svak krone mot euroen som i år. Krona er så mye mindre verdt enn før. De som er vant til å reise til typisk norske feriefavoritter rundt Middelhavet er imidlertid ganske kjent med prisnivået dit de skal reise. Så må man bare ta høyde for at det har steget noe og se på valutakursen før man reiser. Er det lenge siden du har vært ute og reist, kan du kanskje få et sjokk. Da er det ekstra viktig at du stiller bra forberedt, har sjekket hva turen vil koste deg og hva du får for pengene – særlig hvis du ikke har bestilt turen ennå, sier Gundersen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Selv i Europa er det fortsatt noen land som gir deg mye for pengene. Den siste ferieindeksen fra det nordisk ledende valutaselskapet Forex, viser at det kan lønne seg å se etter nye feriefavoritter.

Indeksen sammenligner gjennomsnittspriser på blant annet middelklasse eller trestjerners hoteller, restaurantbesøk og drosjer. Dataene kommer fra numbeo.com og trivago.se. Indekspoeng viser landets valutaverdi mot den norske krona (100).

De som ønsker mest ferie for pengene i Europa i sommer, bør reise til Nord-Makedonia (24), Albania (34) eller Serbia (35), land som står fast ved lokal valuta og som topper listen over de rimeligste europeiske destinasjonene.

Bulgaria og Romania (36) er også populære reisemål blant landene som ikke benytter euro, ifølge Forex.

De 10 billigste i Europa

Oversikten viser land og indeksnivå målt mot den norske krona (100). Indeksen sammenligner gjennomsnittspriser på blant annet middelklasse eller trestjerners hoteller, restaurantbesøk og drosjer. Dataene kommer fra numbeo.com og trivago.se.

Nord-Makedonia – 24 Albania – 34 Serbia – 35 Romania – 36 Bulgaria – 36 Tyrkia – 41 Polen – 41 Latvia – 44 Tsjekkia – 44 Ungarn – 46

– Så dumme er ikke nordmenn

Blant landene som har euro som valuta, har Forex også noen forslag til hvordan du kommer litt bedre ut enn i andre land:

– Hvis du vil slippe billig unna i Europa selv om den norske krona er svak mot euroen, er det Montenegro (49), Kypros (56), Kroatia (68), Malta (61), Portugal (61) eller Hellas (66) du bør ta sikte på, sier kommunikasjonssjef Tom Friberg i Forex.

De dyreste europeiske landene for nordmenn å feriere i er Island (135) og Sveits (127), som begge er blant de fem dyreste destinasjonene i verden. Bak disse i Europa kommer Monaco (101) og Irland (100).

Forbrukerøkonom Magne Gundersen, kjent fra TV-programmet «Luksusfellen», nevner også land som Albania og Bulgaria som relativt rimelige. Og Tyrkia.

– Tyrkia har også hatt prisstigning, men er fortsatt et land hvor vi får mer for pengene, påpeker han.

Gundersen mistenker at han selv er mindre bekymret for folks ferieplaner enn andre økonomieksperter som ber folk droppe ferien i år. Roen begrunner han med at mange nordmenn reiser på sommerferie utenlands med en plan.

– Mange har bestilt flyreisen for lenge siden, kanskje da kursen var bedre. Mange av dem igjen har fra før både bestilt og betalt overnatting, gjerne charterturer. De får ingen overraskelser. Og veldig mange reiser sånn når de skal på ferie. Og så dumme er ikke nordmenn flest, at vi reiser til utlandet hvis vi ikke har råd til det, slutter forbrukerøkonomen.

De 10 dyreste i verden

Oversikten viser land og indeksnivå målt mot den norske krona (100). Indeksen sammenligner gjennomsnittspriser på blant annet middelklasse eller trestjerners hoteller, restaurantbesøk og drosjer. Dataene kommer fra numbeo.com og trivago.se.

Bermuda – 223 Caymanøyene – 199 Barbados – 140 Island – 135 Sveits – 127 USA – 125 Bahamas – 120 Israel – 102 Monaco – 101 Irland – 100

