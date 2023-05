Norsk kvinne vant 198 millioner kroner i Vikinglotto

Kvinnen var alene om å ha 6 + 1 rette og dro inn hele førstepremiepotten alene, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Norsk Tipping fikk ikke tak i kvinnen 17. mai, men fikk svar ved 9.30-tiden torsdag formiddag.

Hun sier ifølge Norsk Tipping at hun ikke tok telefonen kvelden før fordi hun trodde noen tullet med henne.

Da hun skulle legge seg onsdag kveld, bestemte hun seg for å sjekke opp nummeret som hadde ringt, og da så hun det var fra Norsk Tipping.

– Etterpå så jeg på forskjellige nettaviser at Norsk Tipping ikke hadde fått tak i vinneren i Vikinglotto. Så da la jeg sammen to og to og sjekket kupongen min. Jeg begynte å grine, for dette er veldig spesielt. Jeg er veldig glad, sier Agder-kvinnen, som ønsker å være anonym.

Hun kommer til å få økonomisk veiledning som en del av oppfølgingen av vinnerne.

