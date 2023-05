23-åring møter i retten tiltalt for al-Qaida-deltakelse

«O my beloved fighters around the world. I will teach you how to make weapons, which you can use against the mushrikeen (feiltroende). Gas, bombs, how to stab, etc.», var noe av det 23-åringen skrev på nettet, ifølge tiltalen.

Den norske 23-åringen ble pågrepet i Bulgaria 31. mai i fjor og ble senere utlevert til Norge. Han sitter i dag i varetekt på Ullersmo.

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett der han er tiltalt for oppfordring til terrordeltakelse og deltakelse i terrororganisasjonen al-Qaida.

Erkjenner straffskyld

Ifølge tiltalen kom han i perioden juni 2021 til 31. mai 2022 i Norge og Bulgaria med oppfordringer til terrordeltakelse gjennom å publisere sju magasiner på nett.

Han er også tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida i samme periode, blant annet ved at han publiserte artikler om hvordan man lager eksplosiver, kan gjennomføre angrep og flere andre voldsrettede veiledninger.

Tidligere denne måneden sa mannens forsvarer, advokat Farhad Shæriæti, til NRK at klienten erkjenner straffskyld for begge forholdene han er tiltalt for.

Forsvareren sier at hans klient angrer dypt på det han har vært med på.

– Bakteppet for det som skjedde, kommer man tilbake til i domstolen. Ting er ikke så svart/hvitt som det kanskje virker som, sier Shæriæti.

Yngre bror siktet

Ifølge forsvareren ser 23-åringen fram til å møte opp i retten og forklare seg.

– Han er norsk statsborger, stolt av det, og han ønsker å komme tilbake til samfunnet så raskt som mulig, sier Shæriæti.

Det er satt av 15 dager i Oslo tingrett til behandlingen av saken.

23-åringens yngre bror er også siktet i saken og ble pågrepet i Oslo samme dag som broren ble pågrepet i Bulgaria, men er nå løslatt.

Saken mot den yngre broren er fortsatt under etterforskning.

