Ukrainas parlamentspresident i Norge

Stefantsjuk har også vært i audiens hos kronprins Haakon og dronning Sonja, og senere tirsdag skal han til Stortinget. Kronprinsen vikarierer for sin sykmeldte far kong Harald.

Under besøket på Stortinget skal Stefantsjuk undertegne en avtale der Stortinget og den ukrainske nasjonalforsamlingen blir enige om et utstrakt samarbeid. Blant annet skal Stortinget tilby hjelp for å utbedre ukrainsk parlamentarisme og gjøre nasjonalforsamlingen Verkhovna Rada mer åpen og effektiv. Programmet holdes atskilt fra Nansen-programmet som regjeringen har innført for å støtte Ukraina økonomisk.

Store deler av Drammen sentrum ble sperret av under Stefantsjuks besøk, skriver Drammens Tidende.

Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som tok initiativ til å ta med ukraineren til hjembyen Drammen. Der fikk han blant annet møte en rekke av sine landsmenn. De to presidentene har også vært på besøk på Ullevål sykehus, der de møtte sårede ukrainske soldater.

Stefantsjuk skal være i Norge også 17. og 18. mai. Han vil være æresgjest under stortingspresidentens program på nasjonaldagen, og besøke Kongsberg Gruppen torsdag.

