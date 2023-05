Sanksjoner kan gi masseoppsigelser i Kirkenes

Før helgen minnet Utenriksdepartementet om at alle tjenester til russiske fartøy ved havneanløp i utgangspunktet er forbudt. UD regner service til russiske fiskefartøy som brudd på sanksjonene, noe som kan medføre straff.

Direktør Greger Mannsverk ved Kimek sier til Klassekampen at han er svært overrasket over at UD uten forvarsel slår fast at Kimek bryter sanksjonsreglene.

– Beskjeden fra UD kom som lyn fra klar himmel. Det har ikke vært noen forvarsel, sier direktøren.

I en pressemelding beskylder han regjeringen for å være uten ryggrad og forbereder seg nå på å måtte si opp hele arbeids­stokken.

Russiske skip har i årtier skapt mesteparten av arbeidet på Kimek, som har over 100 ansatte. Selskapet ble opprettet i 1986 etter ønske fra norske myndigheter nettopp for å tilby tjenester til russiske fartøy.

Tirsdag kommer LO-sjef Peggy Hessen Følsvik til Kirkenes for å bli orientert blant annet av tillitsvalgte ved verftet. Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) besøker Kirkenes sammen med LO-lederen.

