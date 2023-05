Nyboligsalget falt med 35 prosent i april

Igangsettingen av nye boliger falt med 41 prosent i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenlignet med fjoråret. Vi er i en boligkrise, og det er skuffende at boligbyggingen ikke får drahjelp fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene i en pressemelding.

Tall fra Boligprodusentene viser at det totalt er solgt 4.563 nye boliger i år. Det er 43 prosent under samme periode i fjor.

Tallene for boligtyper viser at salget av eneboliger er 37 prosent under samme periode i fjor, småhus er 28 prosent under, mens leiligheter er 49 prosent under.

– Ved fremlegget av statsbudsjettet i fjor høst var målet å hindre ekstra prisvekst og renteøkninger. Revidert nasjonalbudsjett som nå er lagt fram, vil føre til press på renta, ifølge toneangivende økonomer. Dette er dårlige nyheter for boligforsyningen og bransjen, sier Hiim videre.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier til E24 at det ikke er overraskende at det fortsatt er svake salgstall.

– Det kommer med all usikkerheten vi står overfor, ikke minst når man kjøper en bolig som skal stå ferdig om to år. Man sitter med en usikkerhet knyttet til pris- og renteutvikling.

– Det er ikke gode dager for boligutviklere og entreprenører om dagen. Det blåser surt på alle kanter. Det er dyrt å bygge, og salget faller, fortsetter Midtgaard.

