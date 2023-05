Lars Petter Solås sier han trekker seg fra valglistene i Oslo

Saken er oppdatert

– Vi har ennå ikke mottatt noen fritakserklæring fra ham, sier Karina Miller, leder i avdelingen for valg og prosjekter i Oslo kommune til NTB.

Men det var før Lars Petter Solås selv sier han trekker seg fra valglistene i Oslo.

Solås ble søndag ekskludert fra partiet etter hendelsene under et nachspiel på landsmøtet i slutten av april.

Han har i etterkant av hendelsene beklaget oppførselen sin gjentatte ganger.

– Jeg beklager på det sterkeste til de berørte journalistene. Oppførselen som har blitt beskrevet, er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirker min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel, skrev han i et innlegg på Facebook mandag forrige uke.