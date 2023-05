Helse Midt-Norge utsetter Helseplattformen i opptil halvannet år

Styret i Helse Midt-Norge vedtok tirsdag ettermiddag å utsette innføringen av journalsystemet Helseplattformen på de resterende sykehusene i Midt-Norge, skriver Adresseavisen.

Beslutningen er i tråd med anbefalingene i en statusrapport Helseplattformen-selskapet selv kom med i slutten av april. Selskapet vurderte det da som mest realistisk å utsette Helseplattformen i Helse nord-Trøndelag til november 2024.

Vedtaket innebærer at det omstridte journalsystemet ikke blir innført før i oktober/november 2024 på sykehusene i Nord-Trøndelag, og i april 2024 på sykehusene i Møre og Romsdal.

– Kommet for å bli

– Helseplattformen har kommet for å bli, og vi har valgt et system vi skal lykkes med i Midt-Norge. Det krever ekstra tid og ekstra innsats økonomisk, men det må vi gjøre nå, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge til Adressa.

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag slo i en rapport for rundt tre uker siden fast at Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. St. Olavs hospital har hatt omfattende problemer etter at systemet ble innført der i november i fjor.

Utsettelsen alene koster 522 millioner kroner av Helse Midt-Norges reservebuffer på 600 millioner kroner, anslår styret i Helse Midt-Norge. Medregnet forlenget drift av dagens systemer kommer totalkostnaden opp i over 700 millioner kroner.

Krever statsråden på banen

– Slitasjen og trettheten blant helsepersonell hvor de har tatt denne plattformen i bruk, bekymrer meg. Men det som bekymrer mest, er pasientsikkerheten og hvordan pasientopplysninger, journaler, epikriser og henvisninger blir ivaretatt av systemet, sier leder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti til NTB.

Hun mener det er bra at innføringen av Helseplattformen blir utsatt. Tilliten til journalsystemet er lik null, framholder hun og krever at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer på banen for å rydde opp.

– Nå kan ikke statsråden sitte lenger med hendene i fanget og legge ansvaret på foretaket, mens kronene ruller og tilliten tømmes. Dette er hennes ansvar, på hennes vakt, sier Bollestad.

– Bra og nødvendig

Kjerkol mener vedtaket styret i Helse Midt-Norge gjorde tirsdag om å endre innføringsplanen, viser at de tar situasjonen på alvor.

– Helse Midt-Norge sier tydelig at utfordringene ved St. Olavs hospital har vært større enn forventet i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. De har iverksatt en rekke tiltak og satt inn store ressurser i arbeidet med feilretting og optimalisering av løsningen. Det er bra og nødvendig, sier helseministeren i en uttalelse til NTB.

– Jeg mener Helse Midt-Norges vedtak gir avklaringer som både ansatte, kommunene og opposisjonen støtter, legger Kjerkol til.

