Vaktsjefen på Helge Ingstad dømt for fregattforliset

Dommen fra Hordaland tingrett ble avsagt under dissens. Meddommeren med bakgrunn fra Forsvaret tok dissens og mente at vaktsjefen ikke kunne klandres for ulykken.

– Han tar dommen tungt og er skuffet over resultatet. Han mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken, fordi det er en sammensatt årsak til ulykken, sier vaktsjefens forsvarer, advokat Christian Lundin.

– Det vil bli vurdert grundig om dommen skal ankes. Vi skal gjennomgå dommen grundig og ta stilling til om den skal ankes, sier Lundin.

– Har det tøft

Den tidligere vaktsjefen er den eneste som ble tiltalt for forliset. Han ble tiltalt for uaktsom forårsakelse av sjøskade og brudd på den militære straffeloven.

– Han har en veldig tøff periode nå. Han prøver å ta vare på seg selv med bistand fra familien, men synes det er tøft, sier Lundin.

Vaktsjefens forsvarer sier videre at tingretten ikke hørte på deres argumenter om at det var en systemsvikt i Forsvaret, og at flere gjorde store feil den natta da alt gikk galt.

– Vaktsjefen er skuffet over at tingretten ikke ser den totale situasjonen og tar tak i alle elementene som forklarer hvordan ulykken inntraff, sier Lundin.

Ba om dobbelt så lang straff

Da saken gikk i Hordaland tingrett, ba aktoratet om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for mannen.

Aktoratet har argumentert for at vaktsjefens uaktsomme navigering var hovedårsaken til at Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Det er en grundig og god dom der vaktsjefen er domfelt i tråd med påstanden om brudd på både sivil og militær straffelov. Vi ser at tingretten er enige med oss på alle sentrale punkter i bevisvurderingen, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til NTB.

Hun var aktor under rettssaken sammen med statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Retten ga ikke aktoratet medhold i påstanden om 120 dagers betinget fengsel, men kom fram til halvparten blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Vi har hele tiden vært klare på at det viktigste var å slå fast at det følger et personlig straffansvar for dette. Straffutmålingen har vært av underordnet betydning, sier Høgseth.

Forsvarerne viste i retten til at det ble begått store feil både om bord i tankskipet og på sjøtrafikksentralen som hadde ansvaret for trafikken i Hjeltefjorden. I tillegg pekte de på systemfeil i Forsvaret.

– Vi er fornøyde med at retten deler vårt syn på at det var lite klander å rette mot Sola TS og sjøtrafikksentralen, sier Høgseth.

Hun understreker at det er Riksadvokaten som skal ta stilling til om dommen skal godtas eller ankes fra påtalemyndighetens side.

Mareritt

Forsvaret har tidligere akseptert en foretaksstraff for forliset, mens rederiet bak tankskipet har inngått et forlik.

I rettssaken forklarte vaktsjefen seg om forliset og sa at alle på broen fikk sjokk da de plutselig forsto at de var på kollisjonskurs bare sekunder før det smalt. De hadde gått ut fra at lysene de så fra Sola TS, var et fast objekt på land.

– De minuttene har jeg tenkt på, drømt om og hatt mareritt om flere titusentalls ganger, sa vaktsjefen i retten.

Ikke oversikt

I retten kom det fram at sjøtrafikksentralen ikke hadde oversikt over Helge Ingstad da tankskipet fikk tillatelse til å legge ut på ferd nordover. Samtidig var to andre fartøy også på vei nordover. Helge Ingstad var på full fart sørover midt mellom fartøyene som gikk i motsatt retning.

Det var et vaktbytte om bord på Helge Ingstad før kollisjonen. Det var ferdig klokka 3.53, da fartøyene var seks kilometer fra hverandre.

Klokka 3.58 slo Sola TS alarm:

– Vet du hvilken båt som kommer mot oss her? Han litt på babord, lød oppkallet til sjøtrafikksentralen.

– Nei, det er en eh. Vi har ikke fått noen opplysninger om ham. Eh, han har ikke rapportert til oss. Jeg har bare et ekko på skjermen her, svarte sjøtrafikksentralen.

To minutter før kollisjonen

Helge Ingstad hadde en times tid tidligere meldt seg til sjøtrafikksentralen. Fregatten var også synlig på radar, med unntak av en kort periode mellom klokka 3.30 og 3.40. Likevel fikk Sola TS tillatelse til å legge ut på sin ferd.

Klokka 3.59 kom sjøtrafikksentralen på at det kunne være Helge Ingstad. De kalte da opp fregatten.

– Er det du som kommer her nå?

– Ja, det stemmer.

– Kraftig styrbord med en gang.

Vaktsjefen på Helge Ingstad svarte da at han måtte vente til han hadde passert et objekt han trodde han hadde ved sin side.

1.000 meter unna: – Du må gjøre noe

På dette tidspunktet var de to båtene under 1.000 meter fra hverandre. Sola TS kalte opp fregatten:

– Sving styrbord hvis det er du som kommer her.

Sjøtrafikksentralen ga også en ny advarsel.

– Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig.

På broen på Sola TS var det kaotisk. Lydopptak viser at ordren kraftig akterover ble gitt flere ganger.

– Helge Ingstad, det blir en kollisjon det der, sa sjøtrafikksentralen like før kollisjonen.

Helge Ingstad forliste etter kollisjonen og kunne ikke berges. Hele milliardfregatten gikk tapt.

