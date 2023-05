Nettavisen anmelder ikke tidligere Frp-topp etter nachspielbråk

– Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at vi ikke vil anmelde, selv om vi opplever saken som alvorlig. Våre medarbeidere ble utsatt for vold og en utagerende oppførsel fra Solås, men vi opplever at Fremskrittspartiet har tatt saken alvorlig og konkludert i tråd med det, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum til NTB.

Heller ikke Dagbladet, som var det andre mediehuset med en journalist på nachspielet, valgte å anmelde Solås.

Solås har i etterkant av hendelsene beklaget oppførselen sin gjentatte ganger.

– Jeg beklager på det sterkeste til de berørte journalistene. Oppførselen som har blitt beskrevet, er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirker min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel, skrev han i et innlegg på Facebook mandag forrige uke.

Søndag ble Solås fratatt medlemskapet i partiet.

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom atferd vi har nulltoleranse for. Det følger vi opp med vedtaket sentralstyret søndag kveld har gjort. Det skal være trygt å være blant Frp-ere i alle sammenhenger for journalister og alle andre, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

