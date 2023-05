Medietilsynet: TV 2 har brutt reklameregler

I programmene identifiseres flere av sponsorene kun i forbindelse med reklameavbruddet inne i programmet. Ifølge kringkastingsloven skal sponsorer alltid identifiseres i begynnelsen eller i slutten av programmet.

– Regelen er laget for å gjøre seerne oppmerksomme på at et redaksjonelt program er sponset, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.

Ifølge TV 2 skyldes feilen en teknisk svikt. TV-kanalen sier til Medietilsynet at de har gjennomført konkrete tiltak for å forhindre at det skjer igjen.

