I dag får samene trolig urfolksstatus i Grunnloven

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som gikk imot, kommer det fram av innstillingen fra kontrollkomiteen. Det kreves to tredelers flertall for å vedta en grunnlovsendring.

Det er ventet en fullsatt sal når Stortinget vedtar den historiske endringen. Forslaget ble fremmet i forrige stortingsperiode og vedtas nå. Endringen i Grunnloven trer i kraft med en gang det er vedtatt.

Seher Aydar i Rødt peker på at grunnlovsendringen må ses i lys av Fosen-konflikten.

– Dette vedtaket kommer 581 dager etter at Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen krenker samiske rettigheter. Jeg ser på denne grunnlovsendringa som en kraftig påminnelse til regjeringa om å snarest avklare den uholdbare situasjonen for reindriftssamene på Fosen, sier Aydar.

– Symbolsk viktig

Forslaget som nå vedtas, ble ført i pennen av Ronny Wilhelmsen, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery, som var saksordfører for forslaget, sier at partiet i lang tid har ønsket at Grunnloven skal omtale samer som urfolk.

– Det er av stor symbolsk betydning. Tida der vi skulle gjemme bort og fornorske det samiske er over. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven setter man et varig punktum for fornorskningspolitikken, sier hun.





Bred støtte

Wilhelmsen sier at det er en etterlengtet anerkjenning av samene som nå skjer.

Den aktuelle grunnlovsparagrafen som endres, er paragraf 108. Den paragrafen ble brukt da Høyesterett erklærte at vindmøllene på Fosen krenker samenes menneskerettigheter.

Forslaget ble fremmet i forrige stortingsperiode av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Venstre, KrF, MDG og Rødt.