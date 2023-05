Evalueringsrapporten etter Oslo-skytingen presenteres 8. juni

Evalueringsrapporten blir lagt fram 8. juni i Politidirektoratets lokaler, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

I tillegg til samhandling og informasjonsdeling mellom politiet, PST og helsevesenet, har utvalget sett på politiets håndtering, inkludert krisekommunikasjon, tiltak og samhandlingen mellom politiet, PST og andre relevante aktører.

Det var politidirektøren og sjefen i PST som besluttet evalueringen.

Utvalget ble satt ned i august i fjor og skulle egentlig levere en rapport innen et halvt år, men i mars ble det klart at utvalget hadde bedt om utsatt frist og at de tok sikte på at rapporten skulle presentere i løpet av juni.