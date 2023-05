Bondelaget: Krevende sluttspurt i forhandlingene med regjeringen

– Det drar seg til, og det er en krevende prosess på avgjørende spørsmål, heter det i en melding fra leder Bjørn Gimming på Bondelagets nettsted.

Det er gått halvannen uke siden regjeringen la fram sitt tilbud til bøndene. Etter det NTB forstår, kommer det trolig til å pågå reelle forhandlinger helt opptil fristen, som formelt går ut ved midnatt natt til onsdag.

Tilbudet var på snaut halvparten av de 6,9 milliarder kronene bøndene krevde, men ga samtidig uttrykk for vilje til å ta et steg i retning inntektsutjevning sammenlignet med arbeidslivet for øvrig.

Bøndenes krav la opp til 120.000 kroner til utjevning, mens staten legger opp til å bruke 40.000 kroner på å hente inn noe av etterslepet til andre grupper.

– Staten viser noe vilje til å redusere inntektsgapet, men det er stor avstand mellom hva de tilbyr, og hva vi mener må til. Nå vil vi møte staten, og de må vise betydelig forhandlingsvilje, for det er mye som står på spill i årets oppgjør, slår Gimming fast.

Uansett utfall – brudd eller enighet – kommer oppgjøret til Stortinget. Etter komitébehandling skal Stortinget votere over den tidsnok til at en ny hovedavtale for jordbruket kan tre i kraft 1. juli.