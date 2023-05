Aasland: Havvind-subsidiene kan bli høyere enn planlagt

Regjeringens mål har vært å begrense subsidiene til 15 milliarder kroner. Nå kan regningen bli høyere.

– Anslaget var basert på tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Underveis har det kommer informasjon som kan bety at tallet kan bli noe høyere. Det sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagens Næringsliv om statsstøtten til Norges første havvindprosjekt.

Regjeringen har fått kritikk fra mange hold for sitt forslag til statsstøtte. Bransjen har advart om at den måtte ha høyere subsidier, og opposisjonen har klaget på utdaterte kostnadsanslag.

På Sørlige Nordsjø II skal det bygges bunnfaste vindmøller. I en proposisjon sendt til Stortinget like før påske, foreslo regjeringen en prisgaranti fra staten for strømmen på 66 øre per kilowattime. Om produsenten selger kraften for en lavere pris i markedet, må staten dekke mellomlegget.

