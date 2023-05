Mann siktet for grov kroppsskade etter knivstikking i Oslo

Det var like før klokken 23 at politiet rykket ut til et utested i Storgata i Oslo sentrum.

En person som hadde blitt knivstukket, ble sendt til sykehus med uavklart skadeomfang. En mann ble pågrepet og er siktet for grov kroppsskade, skriver Avisa Oslo.

– Vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier Trine Jorkjen ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Ifølge politiet var det mange vitner på stedet, og en rekke personer ble avhørt. Politiet har kontroll på kniven som ble brukt.

Bakgrunn for hendelsen er ukjent, ifølge politiet, men det skal oppstått en krangel mellom de involverte i forkant av hendelsen.

