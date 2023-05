To menn varetektsfengslet etter nakenbilde-avsløring

Den ene av de to, en mann i 20-årene fra Østlandet, ble pågrepet onsdag denne uken. I Trøndelag tingrett fredag ble han varetektsfengslet i fire uker, skriver Adresseavisen.

Han er siktet for å ha hatt befatning med mediefiler som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller som seksualiserer barn. Siktelsen omfatter også deling av slikt materiale, skrev politiet i en pressemelding torsdag.

Østlendingen er tidligere straffedømt for sedelighetsforbrytelser over internett. Ifølge en dom fra 2018 er mannen lettere psykisk utviklingshemmet, skriver avisen.

Vil ikke gi kommentarer

Mannens forsvarer Karianne Tilseth Berg har ikke kommentert hvordan sin klient stiller seg til siktelsen. Hun sier at hun heller ikke kan kommentere mannens straffehistorikk.

– Min klient vil ikke gi kommentarer til mediene, sa hun etter fengslingsmøtet fredag.

Fredag ble også en mann i starten av 20-årene varetektsfengslet. Han ble først varetektsfengslet i to uker 28. april, og i tingretten fredag ble han fengslet i to nye uker. Han er siktet for krenkelse av privatlivets fred

Flere tusen nakenbilder delt

Politiet har siden midten av april etterforsket en lukket gruppe med flere tusen medlemmer på meldingstjenesten Telegram. Her skal flere tusen nakenbilder og videoer av norske jenter og kvinner ha blitt delt. Politiet mener også at nakenbilder av mindreårige er blitt postet i gruppen.

Så langt er tre personer siktet i saken.

En løslatt fra varetekt

Den tredje, også dette en mann fra Trøndelag, ble fredag løslatt fra varetekt. Han ble varetektsfengslet i to uker 28. april, og fengslingsperioden utløp fredag, skriver Adresseavisen.

«Siktede har sittet i to uker i isolasjon og med restriksjoner. Basert på hva som er gjort og fremkommet under etterforskningen så langt, er det etter en konkret vurdering besluttet at siktede kan løslates», opplyser politiet om løslatelsen, skriver avisen.

Politiadvokat Suzanne Molund bekrefter at siktelsen opprettholdes.

– Detaljer fra denne vurderingen om løslatelse kan jeg ikke si noe om, sier hun.

