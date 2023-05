Staten tar regningen for splittingen av Viken

– Jeg er glad for at regjeringen innfrir. Dette er viktig for å gi Akershus, Buskerud og Østfold de beste forutsetninger for å få en god start, sier fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap) i en pressemelding.

Om bare et halvt år blir Viken oppløst og Buskerud gjenoppstår som et eget fylke igjen. Staten bekrefter at de vil dekke regningen, skriver Drammens Tidende.

Summen skal dekke utgiftene med å dele Viken og etablere nye Akershus, Buskerud og Østfold fylker. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som har innvilget søknaden.