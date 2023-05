Polarinstituttet endrer tre stedsnavn på Svalbard etter rasismeanklager

Det fikk stor oppmerksomhet denne uka da Antirasistisk Front gikk ut med kritikk av stedsnavnene Negerpyntet, Negerfjellet og Negerdalen.

Navnene kommer fra den svarte fargen på fjellene og er oversatt fra engelske negro.

– Vår navnekomité har jobbet godt. Et notat fra dem ble behandlet i går, og komiteen har fått i oppdrag å lage et forslag til nye navn i løpet av mai, sier kommunikasjonsdirektør Pål Jakobsen i Norsk Polarinstitutt i en epost til Utrop

Det var engelske sjømenn som på 1600-tallet navnga stedene på Edgeøya på Svalbard.

Antirasistisk Front har bedt om at navnene endres til henholdsvis Svartdalen, Svartfjellet og Svartpynten.

I 2015 reagerte Antirasistisk Senter også på stedsnavnene, men da svarte instituttet at de ikke hadde fått noen klage, og at de ikke så noen grunn til å endre navnene ettersom stedsnavn er definert som et språklig kulturhistorisk minne. Deretter skjedde det ikke noe mer med saken.