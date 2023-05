MDG-lederen refser regjeringens oljepolitikk: – Jeg gremmes

– De leter febrilsk etter argumenter for å forklare hvorfor det er sånn at Norge må være den siste bensinstasjonen på kloden, sa Hermstad i sin åpningstale på MDGs landsmøte på Fornebu.

Han kom syklende inn i salen, før han gikk opp på talerstolen og langet ut mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han mener regjeringen har startet dugnad for å finne mest mulig gass i Barentshavet.

– Jeg gremmes. Det er så langt unna dugnad du kan komme, sier Hermstad.

– Febrilsk regjering

Han sier at han prøver å forstå hva som ligger bak dugnadsiveren.

– De leter febrilsk etter argumenter for å forklare hvorfor de det er sånn at det er Norge som må være den siste bensinstasjonen på kloden, sa Hermstad.

Han raljerte over begrunnelsene regjeringen kommer med.

– Som at Støre og Aaslands olje er den mest demokratiske som fins. Eller at Støre og Aaslands olje er renere enn andres olje. Eller det ultimate argumentet: At jo mer olje de finner, jo bedre er det for klimaet, sa MDG-lederen til latter fra landsmøtesalen.

Arbeiderkamp

Talen startet med en egenopplevd historie fra El Salvador i 1997, om kontrastene mellom en fattig familie i et falleferdig hus på landsbygda og velstående ungdommer inne i byen.

– Jeg ble politiker for å gjøre noe med urettferdigheten vi ser, både i Norge og i verden. Og jeg er også villig til å dele på vår materielle velstand dersom det er nødvendig for at alle kan få leve gode liv, sa partilederen.

Han gikk videre til å slå fast at vår tids aller største solidaritetskamp er kampen mot klimakrisen.

– Miljøbevegelsen er for dette århundre det fagbevegelsen var for det forrige, sa han.

Og fortsatte:

– Arbeidernes kamp for levelønn, 8-timersdag og frihet fra undertrykking, er kamper som fortsatt pågår, og som vi støtter. Men kampen står nå også om en levelig klode, 1,5 gradersmålet og frihet fra miljøtrusler.

