Huitfeldt ber Kina få slutt på krigen

Den kinesiske utenriksminister Qin Gang ønsket på sin side Norge et gratulerer med dagen på forskudd før 17. mai.

Huitfeldt takket for en åpen og ærlig samtale.

– Vi har hatt grundige diskusjoner om menneskerettigheter, blant annet våre bekymringer om Xinjiang og Hongkong. Vi har også diskutert Taiwan, sier Huitfeldt.

– En viktig del av våre diskusjoner, var Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina. Kina spiller en viktig rolle i å redusere atomtrusselen. Det er viktig for hele verden. Jeg ber Kina fortsette sin kontakt med Russland for å redusere denne trusselen og få slutt på krigen, sier Huitfeldt.

Takket for støtte til ett-Kina-politikken

Kina takket også Norge for å ha uttrykt støtte til ett-Kina-politikken, som går ut på at Kina kun har ett regime. Det er grunnen til at Norge ikke anerkjenner Taiwan for eksempel.

Utenriksministeren fikk spørsmål om Taiwan. På det svarte han at Kina aldri vil tillate at Taiwan blir selvstendig.

– Jeg understreket også at vi alle vil se fred og stabilitet og en fredelig gjenforening over Taiwanstredet, men separatistene motarbeider det, sa Qin.

Ba om forhandlinger

Qin fremhevet at både Kina og Norge tjener på dialog. Han sier at de to landene vil stå sammen om å følge opp FN-charteret for å fremme global fred og utvikling.

– Den umiddelbare prioriteten i Ukraina er å få slutt på kamphandlingene. Kina vil alltid stå for fred. Vi håper partene i konflikten kan gjøre en innsats for forhandlinger, sa Qin.

Qin sa at Kina og Norge er nære partnere selv om landene ligger langt fra hverandre.

– Vi håper at våre to land kan jobbe sammen og skape positiv energi i en usikker verden, sa Qin.

