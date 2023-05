Havbruksnæringa selger for milliarder. Kan lakseskatten true champagnefesten?

Jevnlig har Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) undersøkelser der medlemmene vurderer hvordan de synes markedsituasjonen er nå, og hvordan fremtidsutsiktene er.

I undersøkelsen fra mai 2023, basert på 3 558 svar, sier 26 prosent at markedssituasjonen er god. 20 prosent sier den er dårlig.

Historisk sett er det lavt nivå, forteller sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

– Det overordnede bildet er at norsk økonomi er i ferd med å bremse. Det skyldes blant annet at renteøkningene fra Norges Bank biter, og at bedriftene det siste året har hatt store kostnadsøkninger. Selv om deler av regningen er sendt videre til husholdningene, treffer det også bedriftenes inntjening. Både pris- og renteøkninger gjør at folk får dårligere råd, som demper veksten i forbruket.

33 prosent av de spurte er pessimistiske til fremtiden. 14 prosent er positive. Det kan fort bli mange tall. Hva ligger bak dem?

Sammenlignende tall for næringenes fremtidsutsikter. (NHO)

– Grovt sagt viser undersøkelsen at bedriftene er lunkne til nåsituasjonen, men fortsatt svært negative til fremtidsutsiktene. Et flertall av bedriftene tror markedssituasjonen vil forverres de neste seks månedene, sier Dørum.

Men, som han legger til: Utviklingen har ikke blitt så svak som bedriftene har spådd.

– Aktiviteten har holdt seg oppe, og ledigheten har holdt seg på svært lave nivåer. Så bekymringene har ikke helt materialisert seg ennå. Det synes likevel klart at vi er ved et taktskifte i norsk økonomi, fra høy vekst og lavere ledighet i fjor, til lav vekst og ventelig noe høyere ledighet i år. Våre medlemsbedrifter er i hvert fall tydelige på at de venter dårligere inntjening, lavere investeringer og færre ansatte de neste seks månedene.

NHO presenterer utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Bedre score for Sjømat Norge

Det er, til tross for overvekt av lave tall, likevel noen næringer som gjør det bedre enn andre, ifølge undersøkelsen.

Blant bedriftene som i størst grad synes markedssituasjonen både er god og tilfredsstillende, finner vi Sjømat Norge.

Finans Norge, Fornybar Norge og Sjømat Norge er blant næringene som i størst grad synes markedssituasjonen er god og tilfredsstillende. (NHO)

Sjeføkonom Dørum sier at det er ingen tvil om at havbruksnæringen er en næring som går godt her og nå. Og sammenlignet med hvor pessimistiske de andre næringene er om fremtiden, er også Sjømat Norge mer positive.

– Eksportprisene er høye, blant annet takket være den svake kronen. Anslagene på inntekt fra grunnrenteskatten indikerer at dette er en næring som har høye inntekter her og nå. For så vidt samsvarer dette godt med det generelle bildet med høye varepriser på flere områder, sier han.

Grunnrenteskatten, ja. Eller «lakseskatten», som den kalles på folkemunne. Den må vi bruke noen setninger på.

Ingen champagnefest med lakseskatt

I mars presenterte regjeringen sitt forslag om å innføre en grunnrenteskatt på norsk havbruk på 35 prosent. Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, som vann, vind og hav. Uttrykket kommer fra det engelske «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset og dermed konkurransehemmende. Det er derfor lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

I april sa administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, til norske medier at denne grunnrenteskatten skaper både bekymring og matthet blant medlemsbedriftene.

– Det er ikke noe champagnefest, for å si det mildt. Det er skuffelse og bekymring for hvordan dette skal føre norsk havbruksnæring fremover, sa han til Dagens Næringsliv.

Dagsavisen presenterer Sjømat Norge-medlemmenes svar på undersøkelsene for Per Vidar Kjølmoen, som er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Sjømat er en næring som har usedvanlig god lønnsomhet, og som fremdeles vil ha det også etter at en grunnrenteskatt er innført, sier han og legger til:

– Vi har registrert at Sjømat Norge i en tid har malt med bred pensel for å beskrive sin motstand mot en slik skattlegging, men vi ser at det tjenes svært gode penger, og at markedsutsiktene i næringa er gode, noe også NHO-undersøkelsene indikerer.

– Næring bygges ikke på svake krone

Men konsekvensene for havbruksnæringa har allerede kommet, parerer Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark.

– Det har blitt stansa, nedskalert, utsatt eller avvikla investeringer for mer enn 40 milliarder kroner i havbruksnæringa. Det går ikke minst utover den viktige industrien som er rundt næringa, som er en av verdens fremste, og som gjør at Norge har en verdensledende havbruksklynge. Man har hatt gode priser på sjømat i 2022 og 2023, men hvis du kikker litt bak tallene ser du at valutaeffekten er en av de viktigste årsakene. Korrigerer du for norsk valuta, er det svak fremdrift i norsk havbruksnæring i dag. Man kan ikke legge til grunn at næringa skal bygges på at Norge har en ualminnelig svak krone, sier han.

AquaVision 2018 i Stavanger Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. (Terje Pedersen/NTB)

At Sjømat Norge scorer høyere enn andre NHO-medlemmer på fremtidsoptimisme, og at mange synes den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende, mener han også har sin forklaring.

– Vi organiserer hele fiskeindustrien med alt fra krabbe til sild og torsk, marine ingrediensprodusenter og en rekke andre bransjer. Det er mange bedrifter som havner utenfor grunnrenteskatten, som ikke er direkte berørt. For det andre er det slik som jeg sa, prisen og markedsutviklingen har vært god, men den er også prega stort av at vi har en svak kronekurs, sier Ystmark.

Han tror at de som virkelig vil slite med grunnrenteskatten, er bedriftene som leverer varer og tjenester til havbruksnæringa.

– Når man drar inn mellom 16-17 milliarder skatt til offentlige budsjetter, blir det mindre å investere med, og med det mindre til å bygge en robust havbruksindustri i Norge.

Forskjellsbehandling?

Ystmark avviser at han på noen måte overdriver hvor prekær situasjonen for næringen er.

– Regjeringen har lagt opp en prosess med å innføre en grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft, hvor det har ligget flere feilaktigheter i vurderingene. 3,6 milliarder var utgangspunktet, så ble det 16 til 17 milliarder. De skulle skjerme mindre bedrifter, men alle bedriftene må nå inn i grunnrentesystemet. Det er en skatt som gjør at bedriftene ikke vet helt hva man skattes på.

Dessuten ser han en skjevhet i hvordan ulike næringer behandles av regjeringen.

– Regjeringa har også bekjentgjort at høringsinnspill tydeliggjør at prosessen med grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft på landbasert vindkraft er gal. Her skal Stortinget først vedta skatt, deretter innføre den. I havbruket gjør ikke regjeringspartiene det samme.

– Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet bør ta seg en tur ut til kysten og snakke med næringene, og lese alle de høringsinnspillene som har kommet som peker på at dette er dårlig industripolitikk, sier Ystmark.

