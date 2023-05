Økt støtte til det nye 22. juli-senteret

Bakgrunnen er uforutsette utgifter til bevaring av synlige skader fra terroren på et betongelement på Høyblokka i regjeringskvartalet.

– Vi ønsker å bevare mest mulig av tegnene etter selve hendelsen. Men det må veies opp mot bygningsstabilitet og sikkerhetskrav, så det har vært et puslespill over mange år å få til et godt konsept som kan ivareta begge deler, sa Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen til NTB da byggearbeidet ble satt i gang i forrige uke.

Regjeringen foreslår i tillegg ytterligere 500.000 kroner i forbindelse med innhenting av tidsvitners opplevelser under og etter angrepet. Prosjektet har en kostnadsramme på 565 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig i 2025.

