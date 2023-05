– Studien vår viser at et betydelig antall fortsatt vil ha plager eller symptomer et halvt år etter at de ble smittet, sier seniorforsker Karin Magnusson ved Folkehelseinstituttet.

I studien har forskerne sammenlignet smittede og ikke-smittede. Funnene gjelder personer med et mildt sykdomsforløp. Typiske symptomer på langcovid er kortpustethet, hoste og utmattelse.

– Vi fant at forekomsten var noe høyere blant dem som testet positivt, enn blant dem som testet negativt eller ikke testet seg, sier Magnusson.

Flere besøkte legen

Blant de smittede oppsøkte 50 til 250 flere per 10.000 personer legen med generelle eller respiratoriske plager etter seks måneder enn blant de ikke-smittede.

Det var kun 5 til 10 per 10.000 flere som besøkte allmennlegen med nevrologiske plager etter seks måneder blant de smittede enn blant de ikke-smittede.

– Tallene kan virke små, men vi må huske at per i dag har flere hundre tusen til millioner av oss vært smittet med SARS-CoV-2 viruset. FHI antar at cirka 90 prosent av befolkningen har vært smittet, sier Magnusson.

Uklart hvordan senfølger kan behandles

Resultatet fra studien utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om covid-19 og viser veien for videre forskning, mener hun.

– For eksempel vil personer som fortsatt har plager etter seks måneder, ha behov for helsehjelp. Det er per nå uklart hvordan senfølger etter covid-19 kan forebygges og behandles, sier Magnusson.

2,3 millioner nordmenn inngikk i studien. 75.979 av disse hadde testet positivt.

