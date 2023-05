Aps nye strømsparings-milliard: SV forventer penger denne uka

– Etter at Arbeiderpartiet vedtok en milliard kroner mer til energisparing på landsmøtet i helga, regner jeg med at regjeringa trapper opp satsinga når de presenterer revidert nasjonalbudsjett. Skal vi hjelpe folk gjennom enda en vinter med høye strømpriser, så må vi få på plass endringer nå, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

Arbeiderpartiet var i helgen samlet til landsmøte og vedtok i sin nye energirapport å styrke støtten til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova med en milliard kroner.

SV: Helt kritisk med penger

Dette går overhodet ikke upåaktet hen hos budsjettpartner SV, som snart skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartiene. Budsjettet legges fram på torsdag.

– Energisparing er en helt kritisk del av løsninga på strømpriskrisen. Da må vi gjøre det lettere for folk å velge energieffektivisering.

– Samtidig må vi sørge for at støtteordningene også treffer dem som trenger det mest, for eksempel de som bor i gamle trekkfulle hus eller leier leiligheter i borettslag, sier Haltbrekken.

Hvis ikke Arbeiderpartiet selv tar milliarden inn i budsjettet, kommer SV til å løfte det i budsjettforhandlingene.

Budsjettlekkasje

Arbeiderparti-statsråd Terje Aasland har allerede varslet at det kommer mer penger til energieffektivisering i det reviderte budsjettet. Men det var før helgens landsmøte – og ikke i samme størrelsesorden som det som nå er vedtatt.

Det er snakk om 100 millioner kroner i form av ENØK-midler som kommunene kan søke på, for å redusere energiforbruket i for eksempel kommunale utleieboliger eller eldrehjem.

– Vi er veldig opptatt av energieffektivisering, og vi vil hjelpe folk med lav inntekt i en situasjon der det er behov for å spare strøm, og der strømprisene er veldig høye, sa Aasland til Dagsavisen i forrige uke.

Men dette er ikke i nærheten av de summene som trengs, mener SV.

Partiet viser til at Energikommisjonen mente at potensialet for energieffektivisering i bygg er 15–20 TWh. Tiltak må på plass kjapt for å realisere dette.

