I 2005 solgte det familiedrevne selskapet, som hadde hegnet om oppskriften i over 60 år, virksomheten til en ny eier. I 2020 gikk det nye selskapet konkurs, og oppskriften ble solgt til en ny eier i en budrunde, skriver Drammens Tidende.

Stamkunden Edilberto Maldonado vant budrunden til en pris han ikke vil oppgi, men nå selger han selskapet videre – inkludert den fortsatt hemmelige og uendrede originaloppskriften fra 1937.

Vaffeloppskriften og selskapet selges for 1 million kroner, men han sier selv at det ikke er pengene som er viktig.

– Det haster ikke for oss å selge, men vi må finne den rette kjøperen. Disse vaflene gjelder så mange. Alt fra barnehager til eldresentre, så det må være noen med et hjerte for Høibakk som tar over stafettpinnen, sier han til avisen.

