Rekordmange barnehagelærere får tilbud om videreutdanning i år

– Vi har mange dyktige og engasjerte lærere i våre barnehager og skoler. Jeg er glad for at vi kan gi så mange et tilbud om faglig påfyll når de selv har ønsket seg nettopp det, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I 2023 ble videreutdanningsmidlene for barnehagelærere doblet til om lag 220 millioner kroner, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til at flere barnehagelærere kan ta videreutdanning, vil regjeringen gi flere assistenter mulighet til å ta fagbrev på jobb slik at det blir flere barne- og ungdomsarbeidere i alle barnehager.

Til høsten får også over 6.600 lærere tilbud om videreutdanning. Det er nesten 1.000 flere enn i fjor.

I 2023 har regjeringen satt av 1,6 milliarder kroner til videreutdanning i skolen.

