Politivoldssaken i Kongsberg: Sletting av video var grovt uaktsomt

Spesialenheten fant det bevist at vedkommende gikk inn på mobilen til en mann som ble pågrepet, og slettet bilder. De slår fast at dette var grovt uaktsom tjenestefeil, og at selve slettingen var lovstridig.

– For overtredelsene er det gitt et forelegg på 12.000 kroner, subsidiært fengsel i 12 dager, heter det i en pressemelding.

En politimann er tiltalt for vold etter hendelsen på Kongsberg i fjor høst. Ifølge tiltalen la politimannen en mann i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og kroppen med knyttet neve. Mannen er også tiltalt for å ha slått en annen mann med teleskopbatong i låret.

Hendelsen ble filmet av en av de involverte, og det var denne videoen som tjenestepersonen slettet like etterpå.

– Hadde det ikke vært for overvåkingskameraene, hadde vi ikke hatt noe bevis for hva som faktisk skjedde. Da hadde vi i alle fall blitt dømt for vold mot offentlig tjenesteperson. Mobilvideoen hadde vært det eneste beviset, sier mannen som filmet videoen til Dagbladet.

