Fosen-utredning har frist neste vår

Energiminister Terje Aasland (Ap) har flere ganger sagt at det trengs mer kunnskap for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak etter den mye omtalte høyesterettsdommen. Den slo fast at vindturbinene på Fosen-halvøya i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rettigheter.

En utredning vil være klar i mars eller april 2024, opplyser Aasland til Nationen.

– Vi har satt en tidsfrist neste vår. Kan det gjøres raskere, så er ingenting bedre, sier han.

Nylig forlot Sametinget konsultasjonene med Olje- og energidepartementet (OED) i Fosen-saken. Dermed vil arbeidet med en ny utredning fortsette uten støtte fra Sametinget.

Sametingspresident Silje Karine Moutka frykter det kan gå lang tid før dommen fra Høyesterett får noen praktiske konsekvenser.

– Nå bekymrer jeg meg mye for at en illegitim utredning kan så tvil om premissene til høyesterettsdommen, og at vi skal bruke 500 nye dager på det, sier hun til avisa.

