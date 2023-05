Else Kåss Furuseth forlater NRK

Etter tre år i NRK forlater 42-åringen Marienlyst og går tilbake til TV Norge, skriver VG.

I NRK har hun de siste tre årene vært programleder for talkshowet «Kåss til kvelds» sammen med Markus Neby. I februar kom nyheten om at det var slutt for programmet – men nå får hun igjen sitt eget talkshow, denne gang på TV Norge. Hun skal også medvirke i flere humorprosjekter.

[ Bunadsekspert: Greit og ikke greit i bunad ]

– Det er for tidlig å si noe om nøyaktig hva vi planlegger, og vi skal bruke tid på å utvikle noe som kler både henne og TVNorge. Else er et unikum. Hun har en arbeidskapasitet av en annen verden, et varmt hjerte og en av Norges morsomste hjerner, sier sjefredaktør i TVNorge, Magnus Vatn til avisen.

I sin «nye» kanal har Furuseth tidligere jobbet med Mandagsklubben» og programserien «Else om: Selvmord».

Da NRK-talkshowet ble lagt ned, sa hun i et intervju med Dagsavisen at det var et kjempeprivilegium å ha et talkshow, og at hun skulle ønske at det kunne fortsette.

– Det er jo ikke en menneskerett å lage talkshow. Men det er veldig gøy. Vi kommer jo hjem i stua til folk, men vi er jo ikke fullt så viktig som vann og avløp, sa hun til Dagsavisen.

Else Kåss Furuseth er også for tiden aktuell med NRK-programmet «Helsekost Furuseth» som blant annet handler om å ha et vanskelig forhold til mat.

[ Da Aksel endret personlighet over natta, begynte foreldrenes desperate jakt etter svar ]