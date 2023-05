Nataliia Skoghøy saksøker eksmannen – krever inntil to millioner kroner

Hun krever inntil to millioner kroner i oppreisning. Det sa den 41 år gamle ukrainske kvinnens advokat, Linnéa Tereza Karlberg, under en pressekonferanse mandag.

1. mars gikk advokaten og klienten ut med et varsel om søksmål mot den tidligere høyesterettsdommeren. Der varslet den fraseparerte kona at hun vil kreve erstatning fordi han beskyldte henne for å ha forgiftet ham, med mindre han kom kvinnen i møte med et passende tilbud.

Skoghøy avviser kravet som grunnløst.

«Det er et faktum at jeg har vært utsatt for tilførsel av gift fra mai 2022 til 18. oktober 2022,» skriver Skoghøy, som for øvrig ikke har noen prosessfullmektig, men svarer selv.

Politiet etterforsket påstandene om forgiftning, men endte med å henlegge saken.

– Jeg mener at han har gått langt utover ytringsfrihetens grenser, sier Kalberg.

Hun understreker at det ikke finnes noen bevis som støtter den tidligere høyesterettsdommerens uttalelser.

– Det er et høyt erstatningskrav, men dette er en enestående sak fordi det er en høyesterettsdommer som har kommet med disse uttalelsene. Dette er en person som har god kunnskap om hva han kan og ikke kan si i norsk medier, sier Karlberg.

