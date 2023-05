Listetopp Lars Petter Solås (Frp) etter nachspielet på landsmøtet: – Jeg har dummet meg ut

– Kjære familie, venner og bekjente. Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skriver han.

Fremskrittspartiet har nå startet arbeidet med å finne ut hva som skjedde på nachspielet der det oppsto en rekke hendelser med en av partiets listetopper, ifølge Dagbladet.

– Vi gjennomfører samtaler med aktuelle personer for å belyse saken, skriver Fossum i en tekstmelding til NTB.

Solås skriver at episodene på landsmøtet er et stort, sort hull for ham.

– Oppførselen som har blitt beskrevet, er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirker min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel, skriver han.

