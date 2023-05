Dagbladet anmelder ikke Frp-listetopp etter landsmøte-nachspielet

– Oppførselen var uakseptabel. Vi kommer ikke til anmelde forholdet, men vi vil følge opp saken videre i samråd med vår medarbeider.

Det sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet til NTB, etter flere hendelser på et hotellrom etter Frps landsmøte på Gardermoen forrige helg. Flere journalister fra Nettavisen og Dagbladet var til stede på nachspielet.

Nettavisen vurderer

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er fortsatt ikke sikker på om de vil anmelde saken.

– Vi har ikke bestemt oss ennå. I løpet av dagen vil vi snakke med alle involverte og vurdere om en anmeldelse av politikeren er aktuelt, sier Stavrum til NTB mandag morgen.

– Vi ser på dette som alvorlig sak. Det som skjedde er helt uholdbart av en ledende politiker, sier han.

Frp har også valgt å opprette sak mot politikeren. Som følge av hendelsen risikerer politikeren å bli kastet ut av partiet.

– Jeg registrerer at både partiet og politikeren selv ser alvorlig på det som skjedde, sier Stavrum.

[ Aksel (13) forandret personlighet: – Barn mister muligheten til å leve sine liv ]

Sykmeldt

Listetoppen har selv sagt i en kommentar til Dagbladet at han fikk i seg mer alkohol enn han tålte og beklaget hendelsene på det sterkeste.

– Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.

Han er også sykmeldt på nåværende tidspunkt.

– Han er sterkt preget og angrer på situasjonen, først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver assisterende generalsekretær Helge Fossum i Frp i en tekstmelding til Aftenposten.