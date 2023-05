Ap-topper viser kortene før spillet om byene

Meningsmålingene bærer bud om at Arbeiderpartiet må kjempe med alt de har for å hale i land et resultat de kan leve med i årets kommunevalg.

NTB har spurt toppkandidatene i noen av de største byene om hvordan de skal ta seieren.

Oslo: Rødgrønt versus blåblått

– Oslo-valgene er tradisjonelt tette, og det kommer til å bli jevnt. Hver enkelt stemme teller, og da er det i hvert fall en viktig forutsetning at velgerne vet at det er noe som står på spill, sier byrådsleder Raymond Johansen til NTB.

Han håper velgerne vil la alliansen Ap, SV og MDG, som har styrt Oslo siden 2015, fortsette ved makten. Ifølge en prognose fra TV 2 står det om ett mandat mellom blokkene.

– Det blir et mobiliseringsvalg, konstaterer han.

Johansens plan er å vise velgerne at det er veldig tydelig forskjell på de rødgrønne og alternativet Høyre og Fremskrittspartiet.

– Det handler om barnehager, skole, eldreomsorg, kollektivtrafikk, miljøspørsmål – i det hele tatt folks liv, sier han.

Så retter han skytset mot motstanderen.

– Høyre går til valg på en gammeldags politikk hvor de vil rekommersialisere eldreomsorgen. 80 prosent av utgiftene på sykehjem, for eksempel, er lønn og pensjon. Da skal de konkurrere på lønn og pensjon, samtidig som vi skal rekruttere flere til å jobbe i omsorgsyrkene. Dette regner jeg med det blir tøff kamp om, sier han.

[ Eg forstår kvifor mange vestlendingar i 2023 stemmer borgarleg ]

Bergen: Truer med kommersialisering

Også i Bergen er strategien å få fram forskjellene på Arbeiderpartiet og Høyre.

– De vil kommersialisere eldreomsorgen og kutte en halv milliard i kommunekassen med tilhørende kutt i velferdstilbudet til bergensere, sier byrådsleder og førstekandidat Rune Bakervik.

– Vi vil heller bruke pengene på unger og eldre og vår felles velferd. Det er noe viktig som står på spill, og det gleder vi oss til å få godt fram i valgkampen.

Det har vært en turbulent bystyreperiode i Bergen, der Ap har hatt ulike samarbeid med sentrumspartier. I fjor høst kollapset byrådet som følge av flere alvorlige barnevernssaker. Nå sitter Ap og Venstre med byrådsmakten, men uten flertall i bystyret bak seg. Og Venstre har ikke sverget noe troskap til Ap før valget.

På målinger for Bergens Tidende og Bergensavisen i slutten av april, får Ap henholdsvis 17,2 og 15 prosent. Valgresultatet i 2019 var på 19,8.

Stavanger: Lokker på barnefamilier

– Vi skal fortsette jobben med å gjøre Stavanger til en enda bedre by å leve i – i alle faser av livet, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun om hva hun mener de har fått til de siste fire årene.

Kommunen var den første som innførte gratis SFO til alle førsteklassinger, og det er innført gratis ferietilbud til alle barn.

– Vi har også oppskalert næringsavdelingen i kommunen kraftig, noe vi er overbevist om at har bidratt til at det nå etableres rekordmange nye selskaper i Stavanger – som igjen gir mange arbeidsplasser, også utenfor olje og gass, sier Nordtun.

Trenden med at flere flytter ut av enn til kommunen er også snudd, påpeker hun.

Nordtun er en populær ordfører, ifølge en måling gjort av Stavanger Aftenblad i mars. Men det hjelper lite når Arbeiderpartiet faller på målingene, mens Høyre fosser fram.

Partiet har den siste perioden samarbeidet bredt med Senterpartiet, MDG, Rødt, SV og Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger). Det siste er radert ut på Aftenbladets måling, og konstellasjonen må se langt etter kommunestyreflertallet.

[ Soldatene vender hjem i kister: – En stor belastning for Putin ]

Trondheim: Praktisk på skolen

Ordførerkandidat Emil Raaen lokker med bedre skole dersom Ap beholder grepet de har hatt om makten i Trondheim to tiår.

– Vi skal ha en mer praktisk skolehverdag for elevene. Gjennom å sette av midler til utstyr, verktøy og kompetanse setter vi skolene bedre i stand til å gi gode og varierte tilbud til elevene våre, sier han til NTB.

Hele, faste stillinger i eldreomsorgen og bedre tilbud til de eldre står også på plakaten. Raaen lover dessuten å halvere prisen på bussbilletter og øke støtten til idrett og kultur.

Poll of polls omtalte i mars valget i Trondheim både som en thriller og en neglebiter, basert på målinger i henholdsvis Adresseavisen/NRK og Nidaros. Men det var før den lange valgkampen ble sparket i gang med helgens Ap-landsmøte.

Bedre formkurve i nord

– Vi på venstresiden vil få nok stemmer. Jeg har trua, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til NTB.

Arbeiderpartiet gjør det markert bedre i nord enn i sør, som særlig skyldes ordfører Wilhelmsens Tromsø, skriver Johan Giertsen på nettstedet Poll of polls.

I en måling for Nordlys får partiet en oppslutning på 23,6 prosent i Tromsø. Det er 1,1 prosentpoeng høyere enn resultatet ved kommunevalget i 2019.

Wilhelmsen nevner byvekstavtalen som en vinnersak. Nylig ble det kjent at regjeringen gir 1,6 milliarder kroner mer til kollektiv, vei og sykkelnett i byen.

– Vi skal redusere fattigdom. Den er under landsgjennomsnittet, men stigende. Det tar vi på alvor, så det har vi satt av millioner til å gjøre, sier han.

Ordføreren trekker fram et nybrottsarbeid med familieveiledere til familier i vedvarende lav inntekt som lever under fattigdomsgrensa, og en rabattordning for familier som både har ett barn i barnehagen og ett i SFO. De sparer dermed inntil 24.000 kroner i året på søskenmoderasjon.

– Vi skal bygge 300 omsorgsboliger, vi skal fortsatt ha oversikt over økonomien, vi skal bygge en skole i Tromsø, bygge ny idrettshall. De tingene gjør at vi skal vinne, sier Wilhelmsen.