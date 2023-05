Mer enn én av fire russ har gjort noe de angret på på grunn av alkohol

47 prosent mener alkoholen tok for stor plass i russetiden, 30 prosent opplevde press eller forventning om å drikke mer alkohol, og 28 prosent gjorde noe de angret på fordi de hadde drukket for mye alkohol.

Det viser undersøkelsen Respons Analyse gjennomførte i juni 2022 blant 276 personer som var russ samme år.

– Dette bekrefter at alkoholen har en stor, og i mange tilfeller for stor plass i russetiden. Russetiden og festen blir ikke bedre av at alkoholkonsumet er veldig høyt, heller tvert imot, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

