En rekke klinikker som tilbyr kosmetisk behandling, bryter loven

– Totalt 40 klinikker har de siste dagene mottatt brev om lovstridig markedsføring. Ti klinikker har mottatt brev fra to eller tre tilsynsmyndigheter, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet til kanalen.

Etter det TV 2 vet, sjekkes enda flere klinikker, og antallet kan dermed øke i tiden fremover. Myndighetenes mål er å rydde opp i bransjen. Lovbruddene omfatter ulovlig bruk av bilder, videoer og tekst i markedsføringen av ulike tjenester.

Aksjon injeksjon

I tillegg til representanter for Forbrukertilsynet har også folk fra Legemiddelverket og Helsetilsynet forberedt aksjonen og jobbet med å kartlegge useriøse aktører i skjønnhetsbransjen. Den felles aksjonen har fått navnet «Aksjon injeksjon».

– Det er omfanget som er mest skremmende. Vi har kun sett på et utvalg, og her finner vi lovbrudd hos nesten alle, hos en eller flere myndigheter, sier Evensen.

Ifølge kanalen unngår flere klinikker å opplyse om bivirkninger. I tillegg settes injeksjoner på en uforsvarlig måte. To klinikker har så langt fått varsel om overtredelsesgebyr.

– Vi har nå sendt ut brev til sju klinikker hvor de har fått varsel om stans av ulovlig reklame. To av disse klinikkene har også fått varsel om en bot som ligger på rundt 800.000, sier seniorrådgiver Christel Nyhus i Legemiddelverket.

Botox-injeksjoner

Aksjonen avdekket at klinikker bryter loven ved at de markedsfører reseptpliktige legemidler som botulinumtoksin (for eksempel Botox, Azzalure og Vistabel). En TikTok-video der noen får injisert Botox, er forbudt, men noe man fant flere eksempler på.

Selv om det er forbudt, bryter mange loven på disse punktene:

* vise før- og etterbilder

* bruke negative kallenavn for naturlige kroppsvariasjoner

* unnlate å opplyse om mulig risiko ved bruk

– Det vi nå har sett under fellesaksjonen vår, er både alvorlig, uetisk og ulovlig. Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe, sier avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Forbrukertilsynet har sendt brev til 34 klinikker som de mener har lovstridig markedsføring på Tiktok og Instagram.

Appellerer til barn

Helsetilsynet fant klare lovbrudd hos alle de ti klinikkene de undersøkte under aksjonen. De påpeker også at det ofte er helsepersonell selv som står bak markedsføringen av kosmetiske inngrep

– Dette er måter å markedsføre på som kan lede til kroppspress og er ulovlig, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

Markedsføringen som er avdekket, tar i bruk virkemidler som appellerer til barn, som for eksempel humor, musikk, filter, emojis, rabatter og lignende.

– Når markedsføringen i tillegg publiseres usensurert på plattformer som i hovedsak brukes av barn og ungdom, er veien til lovbrudd kort, sier Øverli.

Barns forbrukervern

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er bekymret og sier at regjeringen nå har satt i gang en gjennomgang av forbrukervernet til barn i digitale medier.

– Sosiale medier er ikke lovtomme rom. Barn og unge skal være skjermet mot ulovlig markedsføring, og det gjelder selvsagt også på for eksempel Tiktok, sier Toppe.

– Resultatene av aksjonen her vil gi nyttig informasjon om hva som må gjøres for å styrke forbrukervernet til barn. Jeg vil se på hva vi kan lære av arbeidet både når det gjelder reklame som bidrar til kroppspress og annen markedsføring i digitale medier, sier Toppe.

