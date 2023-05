En person til sykehus etter brann i leilighetsbygg i Stange

– En person er kjørt Hamar sykehus med lettere skader. Øvrige beboere blir evakuert til eget sted som kommunen har opprettet, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

De forteller at de har kontroll på alle beboere bortsett fra et ektepar som trolig er bortreist. Brannvesenet har gjennomsøkt alle leilighetene.

Politiet fikk melding om brannen klokka 18.27. En halvtime senere meldte brannvesenet at de hadde kontroll, og at de gikk inn i bygget med røykdykkere for å slukke.

Politiet oppfordret alle til å holde avstand slik at nødetatene får jobbe i fred. De ba også beboere i nærheten om å holde vinduer lukket med tanke på røyk.

