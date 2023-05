Kirsti Kolle Grøndahl utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet

– Du trodde du skulle ha en samtale med AUF-lederen om likestilling, men det skjer ikke. Du er blitt lurt opp i stry, sa partileder Jonas Gahr Støre da han kuppet scenen tidlig lørdag formiddag.

– Grunnen til at du nå står her, er at landsstyret i Det norske Arbeiderparti har bestemt at du Kirsti Kolle Grøndahl skal utnevnes til æresmedlem i Arbeiderpartiet, sa Støre og ga partifellen en klem.

Som ung lærer i Røyken i det daværende Buskerud meldte Grøndahl seg inn i Arbeiderpartiet i 1970 og har vært aktivt medlem siden. Hun engasjerte seg i kommunestyret og ble valgt inn til Stortinget i 1977 og har sittet i nasjonalforsamlingen i seks perioder.

I 1993 ble hun valgt til Norges første kvinnelige stortingspresident, og hun får blant annet æren for å være spontanspørretimens fødselshjelper i 1996.

Grøndahl var også statsråd i kvinneregjeringen til Gro Harlem Brundtland, der hun i to år var kirke- og undervisningsminister og senere bistandsminister.

