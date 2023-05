God morgen – i dag skal sola skinne over hele landet

I hvert fall hvis du skal lytte til vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det er et høytrykk over hele Skandinavia, så i dag er det veldig mange som vil få mye fint vær, sier Grannerød til NTB. .

Temperaturene i Sør-Norge vil ligge på mellom 10 og 13 varmegrader, men enkelte steder kan det bli noe høyere.

– Vi vil få lange perioder med sol. I morgentimene er det litt skyer på Sørlandet, Rogaland og i Telemark, men utover dagen vil nok alle få strålende vær slik det ser ut nå.

Nord for Dovre kommer det til å være et lite skydekke, men dette ligger ifølge meteorologen såpass høyt at sola kommer til å skinne gjennom.

– Sola vil dukke opp også i de nordligste landsdelene. Her vil det riktignok ta noe lenger tid, da et lite skydekke vil være der på starten av dagen.

Grannerød oppfordrer alle til å ta fram solbrillene og solkremen, da det også er meldt om en moderat UV-indeks.

– Det er bare å nyte høytrykket så lenge det varer. Nord i landet kan det komme litt regn allerede i morgen, mens i Sør-Norge ser det foreløpig ut til at det vil skye litt mer til i begynnelsen av neste uke.

